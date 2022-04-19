Британия, Канада и США огласили о поставках артиллерии для Украины

Украинские защитники вскоре получат больше артиллерии от стран Запада

Великобритания, которая ранее анонсировала передачу Украине новой партии зенитных комплексов, предоставит нашей стране больше артиллерийских установок из-за перехода российского вторжения в новую фазу. Такое же решение приняли в США и Канаде.

Об этом пишет Reuters.

"Это (вторжение россии в Украину, — ред.) станет артиллерийским конфликтом, им (украинцам, — ред.) необходима поддержка с большим количеством артиллерии", — сказал премьер Британии Борис Джонсон выступая перед парламентом.

По его словам, артиллерия будет передана Украине в следующих поставках, также он упомянул и других формах поддержки.

В свою очередь, как сообщает NDTV, отправку большего количества артиллерии поддержал и президент США Джо Байден во время визита в Портсмут (штат в Нью-Гэмпшир).

Журналисты задали вопрос о том, отправят ли США больше тяжелых орудий в Украину, на что тот ответил утвердительно.

Поставки также анонсировал и премьер Канады Джастин Трюдо.

"Канада направит тяжелую артиллерию в Украину, а более подробная информация появится в ближайшие дни", — сказал он журналистам во время выступления в городе Далхаузи (провинция Нью-Брансуик).

Как сообщалось ранее, все больше стран начинают передавать оружие украинским защитникам. В частности 19 апреля о поставках бронетехники сообщили Нидерланды, а Румыния одобрила передачу оружия из резервов Минобороны.