Нанесет большой ущерб авиации путина: Британия передаст Украине новые ракетные установки

Современные ЗРК могут сбивать вражеские низколетящие самолеты и вертолеты.

Премьер Великобритании Борис Джонсон выполнил свое обещание, данное во время его посещения Украины, о передаче новой военной техники украинским защитникам. В скором времени украинские воины получат в пользование высокотехнологичные бронированные ракетные установки Stormer HVM.

Об этом сообщает издание The Sun ссылаясь на источник в Минобороны Британии.

"Комбинация Stormer/Starstreak значительно усилит боеспособность Украины. Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный урон любым попыткам маловысотной атаки путинской авиации" — отметил полковник Ричард Кемп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане.

Ракетную установку Stormer уже называют "лучшим комплектом" вооружения, которых был передан ВСУ от западных государств. Для управления ЗРК нужно всего три человека (командир, водитель и стрелок) и ракеты Starstreak. Stormer сможет доехать на нужную точку со скоростью около 80 км/час, выстрелить, а затем быстро уйти с позиции.

Stormers хорошо передвигаются даже во влажной почве, и ракетами Starstreak можно сбивать вражеские низколетящие самолеты и вертолеты.

Как сообщалось ранее, накануне Джонсон заявлял, что Британия готовит новый пакет помощи украинским защитникам, который будет включать в себя зенитные комплексы Starstreak, высокоточные боеприпасы и другое снаряжение.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что Словакия 8 апреля передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300, который можно использовать для поражения воздушных целей на расстоянии до 300 километров.