Словакия передала Украине мощную систему ПВО

Зенитно-ракетный комплекс был на вооружении Словакии

В пятницу, 8 апреля, Словакия официально подтвердила, что предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300.

О передаче ЗРК сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

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Как заявил Гегер в Twitter, украинский народ мужественно защищает свое суверенное государство и их страну в частности.

"Наша обязанность – помогать, а не оставаться на месте и быть в неведении по поводу человеческих жертв во время агрессии россии", — написал Гегер.

Напомним, что в администрации президента США Джо Байдена после отказа от поставок польских истребителей Миг-29 заявили, что они начали рассматривать передачу зенитно-ракетных комплексов С-300 из Словакии, которые украинцы умеют эффективно применять для сбивания вражеских самолетов и вертолетов, а также ракет.

Стоит заметить, что С-300 начали производить в СССР в 1975 году, в зависимости от модификации дальность стрельбы может составлять 150-300 километров

Ранее сообщалось, что Словакия и еще пять стран Европы (Эстония, Литва, Германия, Польша, Швеция) начали расследования военных преступлений, которые россия совершила во время вторжения в Украину. Об этом 20 марта сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова: "Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами".