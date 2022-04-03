Минус две "сушки" и вертолет: в ВСУ подвели итоги работы ПВО за день

ПВО Украины сбили 8 воздушных целей за день

Украинские силы ПВО продолжают лишать оккупантов авиации и перехватывать российские крылатые ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба воздушных сил ВСУ в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что за день были поражены восемь воздушных целей противника, из них два самолета. Предварительно установлено, что это были истребители-бомбардировщики Су-34.

Кроме того, был сбит один вертолет, один БПЛА и перехвачены четыре крылатые ракеты.

Отмечается, что ударная украинская авиация тоже без дела не осталась и под прикрытием истребителей продолжила наносить удары по местам скопления вражеских войск.

Как сообщалось ранее, по данным Генштаба ВСУ на утро 2 апреля потери российских войск в авиации составили 143 самолета и 134 вертолета. Кроме того было сбито также 87 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Напомним, украинские военные полностью освободили от оккупационных сил Киевскую область, однако очевидно, что война на этом не закончится, а враг теперь будет совершать переброску войск в восточные и южные области нашей страны.