Комплексы Starstreak и не только: Британия готовит новую партию оружия для Украины на миллиарды гривен
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Украинские защитники вскоре получат новую партию оружия
Великобритания собирается отправить Украине дополнительную партию вооружения, среди которой и дополнительные зенитные комплексы Starstreak.
Как сообщает Politico, об этом заявил премьер страны Борис Джонсон.
По его словам, сумма военной помощи оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов (около 3,8 миллиарда гривен), кроме упомянутых комплексов Starstreak поставка будет включать в себя 800 высокоточных боеприпасов и противотанковых ракет, а также каски, приборы ночного видения и бронежилеты.
"Я в принципе готов рассмотреть все, что связано с оборонительным вооружением, чтобы помочь украинцам защитить себя и свой народ", — ответил он на вопрос о том, готова ли Британия отправить Украине танки и бронетехнику.
Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас важно передать украинским защитникам "действительно полезное оборудование", которым они уже умеют пользоваться.
По его словам, в настоящее время было бы "полезнее" передать ВСУ технику из стран бывшей Организации Варшавского договора, у которых есть техника советского производства, не требующая дополнительного обучения украинскими военными.
Как сообщалось ранее, Словакия 8 апреля передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300, который можно использовать для поражения воздушных целей на расстоянии до 300 километров.
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