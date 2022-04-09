Комплексы Starstreak и не только: Британия готовит новую партию оружия для Украины на миллиарды гривен

Украинские защитники вскоре получат новую партию оружия

Великобритания собирается отправить Украине дополнительную партию вооружения, среди которой и дополнительные зенитные комплексы Starstreak.

Как сообщает Politico, об этом заявил премьер страны Борис Джонсон.

По его словам, сумма военной помощи оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов (около 3,8 миллиарда гривен), кроме упомянутых комплексов Starstreak поставка будет включать в себя 800 высокоточных боеприпасов и противотанковых ракет, а также каски, приборы ночного видения и бронежилеты.

"Я в принципе готов рассмотреть все, что связано с оборонительным вооружением, чтобы помочь украинцам защитить себя и свой народ", — ответил он на вопрос о том, готова ли Британия отправить Украине танки и бронетехнику.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас важно передать украинским защитникам "действительно полезное оборудование", которым они уже умеют пользоваться.

По его словам, в настоящее время было бы "полезнее" передать ВСУ технику из стран бывшей Организации Варшавского договора, у которых есть техника советского производства, не требующая дополнительного обучения украинскими военными.

Как сообщалось ранее, Словакия 8 апреля передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300, который можно использовать для поражения воздушных целей на расстоянии до 300 километров.