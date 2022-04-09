Комплекси Starstreak і не лише: Британія готує нову партію зброї для України на мільярди гривень

Українські захисники незабаром отримають нову партію зброї

Великобританія збирається надіслати Україні додаткову партію озброєння, серед якої й додаткові зенітні комплекси Starstreak.

Як повідомляє Politico, про це заявив прем’єр країни Борис Джонсон.

За його словами, сума військової допомоги оцінюється в 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 3,8 мільярда гривень), крім згаданих комплексів Starstreak, постачання буде включати 800 високоточних боєприпасів і протитанкових ракет, а також каски, прилади нічного бачення і бронежилети.

"Я в принципі готовий розглянути все, що пов’язане з оборонним озброєнням, щоб допомогти українцям захистити себе і свій народ", — відповів він на запитання, чи готова Британія надіслати Україні танки та бронетехніку.

Водночас він наголосив, що зараз важливо передати українським захисникам "справді корисне обладнання", яким вони вже вміють користуватися.

За його словами, зараз було б "корисніше" передати ЗСУ техніку з країн колишньої Організації Варшавського договору, які мають техніку радянського виробництва, яка не потребує додаткового навчання українськими військовими.

Як повідомлялося раніше, Словаччина 8 квітня передала Україні зенітно-ракетний комплекс С-300, який можна використовувати для ураження повітряних цілей на відстані до 300 кілометрів.