Словаччина передала Україні потужну систему ППО

Зенітно-ракетний комплекс був на озброєнні Словаччини

У п’ятницю, 8 квітня, Словаччина офіційно підтвердила, що надала Україні систему протиповітряної оборони С-300.

Про передачу ЗРК повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Ґеґер.

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Як заявив Ґеґер у Twitter, український народ мужньо захищає свою суверенну державу та їхню країну зокрема.

"Наш обов’язок — допомагати, а не залишатися на місці і бути в незнанні з приводу людських жертв під час агресії росії", — написав Ґеґер.

Нагадаємо, що в адміністрації президента США Джо Байдена після відмови від постачання польських винищувачів Міг-29 заявили, що вони почали розглядати передачу зенітно-ракетних комплексів С-300 зі Словаччини, які українці вміють ефективно застосовувати для збивання ворожих літаків та вертольотів, а також ракет.

С-300 почали виробляти у СРСР 1975 року, залежно від модифікації дальність стрілянини може становити 150-300 кілометрів

Раніше повідомлялося, що Словаччина та ще п’ять країн Європи (Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Швеція) розпочали розслідування військових злочинів, які росія скоїла під час вторгнення в Україну. Про це 20 березня повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова: "Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб прискорити обмін інформацією та доказами".