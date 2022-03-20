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Шість країн Європи почали розслідувати військові злочини Росії під час вторгнення в Україну

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Маріуполь після обстрілу росіянами Новина оновлена 20 березня 2022, 23:32
Маріуполь після обстрілу росіянами

Країни Європи розпочали розслідування злочинів окупантів

Шість країн Європи розпочали розслідування військових злочинів, які росія скоїла під час вторгнення в Україну.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова у своєму Твіттері.

За її словами, до таких належать:

  • Естонія;
  • Литва;
  • Німеччина;
  • Польща;
  • Словаччина;
  • Швеція.

"Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб прискорити обмін інформацією та доказами", — повідомила генпрокурорка.

Як повідомлялося раніше, 28 лютого Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі повідомив, що за своєю ініціативою вирішив розпочати розслідування військових злочинів росії в Україні. Вже до 3 березня 39 країн світу подали звернення до МКС із закликом до негайного початку розслідування, що дозволило йому розпочати роботу не чекаючи дозволу Палати попереднього провадження Суду.

4 березня Рада ООН з прав людини створила міжнародну комісію з розслідування військових злочинів Росії.

17 березня глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на черговий обстріл українських міст і закликав провести трибунал над російськими злочинцями в одному з міст міста нашої країни, що постраждали від їхніх дій, наприклад, у Харкові чи Маріуполі.

Теги:
#Україна #Німеччина #Польща #Естонія #Швеція #Росія #Словаччина #Литва #Ірина Венедиктова
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