Шість країн Європи почали розслідувати військові злочини Росії під час вторгнення в Україну
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Країни Європи розпочали розслідування злочинів окупантів
Шість країн Європи розпочали розслідування військових злочинів, які росія скоїла під час вторгнення в Україну.
Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова у своєму Твіттері.
За її словами, до таких належать:
- Естонія;
- Литва;
- Німеччина;
- Польща;
- Словаччина;
- Швеція.
"Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб прискорити обмін інформацією та доказами", — повідомила генпрокурорка.
Як повідомлялося раніше, 28 лютого Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі повідомив, що за своєю ініціативою вирішив розпочати розслідування військових злочинів росії в Україні. Вже до 3 березня 39 країн світу подали звернення до МКС із закликом до негайного початку розслідування, що дозволило йому розпочати роботу не чекаючи дозволу Палати попереднього провадження Суду.
4 березня Рада ООН з прав людини створила міжнародну комісію з розслідування військових злочинів Росії.
17 березня глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на черговий обстріл українських міст і закликав провести трибунал над російськими злочинцями в одному з міст міста нашої країни, що постраждали від їхніх дій, наприклад, у Харкові чи Маріуполі.
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