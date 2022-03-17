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Трибунал для Росії має проходити в Україні: у Європі запропонували два міста

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Вбивці українського народу мають бачити наслідки своїх вчинків Новина оновлена 17 березня 2022, 10:12
Вбивці українського народу мають бачити наслідки своїх вчинків

Від покарання не втече ніхто зі злочинців

Організація судових процесів щодо міжнародного трибуналу для Росії за військові злочини має відбуватися на території України. Європейські політики пропонують проводити суди у Харкові чи Маріуполі.

Принаймні така пропозиція прозвучала від глави латвійського МЗС Едкарса Рінкевичса.

Чому росії не виграти війну проти України?

Так політик відреагував на чергову криваву атаку російського нацистського режиму на Маріуполь, який і без того постраждав, — коли авіацією було скинуто на Драматичний театр кілька потужних снарядів, що призвело до загибелі багатьох людей.

Рінкевичс вважає, що найкраще місце для проведення трибуналу над російськими злочинцями — не Нюрнберг чи Гаага, це мають бути саме ті міста, які найбільше постраждали від навали армії Росії. Найбільш підходящими варіантами латвійський політик назвав Харків та Маріуполь.

При цьому він переконаний, що Європа має підтримати Україну військовими поставками якнайшвидше, причому не розглядає це як провокування Росії. На думку Едгарса Рінкевичса, це насамперед допомога цивільному населенню врятуватися в цій війні.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, в якому стані нині перебуває Маріуполь, який російські окупанти беруть в облогу вже більше двох тижнів. За словами місцевих чиновників, інфраструктура міста зруйнована на 80 відсотків.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Війна #Маріуполь #Трибунал
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