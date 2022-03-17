Кров, трупи та маленькі діти: як виживає лікарня в обложеному Маріуполі (відео 18+)

У лікарні не знають, що робити із тілами померлих, але продовжують рятувати живих

Обложений Маріуполь, який постійно поливають вогнем війська росіян, змушений виживати на межі гуманітарної катастрофи.

Associated Press показали відео з однієї з лікарень міста, куди звозять поранених.

Допомогу пацієнтам змушені надавати прямо у коридорах. Їх завозять у будинок під безперервний звук канонади. Багато лікарень міста розбомбили — і медустанова, яку вдалося зняти журналістам, надає допомогу не лише як екстрена допомога, а й як пологовий та морг.

Міський морг переповнений, як ховати мешканців — поки що невідомо і тіла лежать просто у підвалі лікарні на підлозі.

Лікар Валерій Дренгар, підсвічуючи ліхтариком телефону, розповідає: "Ніхто не забирає, МНС немає, нікого немає. Родичі не забирають. Я не знаю куди ми їх діватимемо, ховати. У спільну могилу? "

Обережно! Відео 18+

Вище — відділення з новонародженими та дітьми. Деякі з них вже пережили обстріл та евакуацію з іншої частини установи. Малюків прикрили, щоб не допустити влучення скла, а життя деяких залежить від стабільної роботи обладнання.

"Телеграф" раніше публікував фотодокази того, що окупанти знали, що у драматичному театрі Маріуполя перебувають діти, коли скинули на них бомбу.