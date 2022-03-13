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Дим, гар та розруха: Маріуполь "до" та "після" обстрілів показали на супутникових фото

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Маріуполь вже не буде таким, як раніше Новина оновлена 13 березня 2022, 09:00
Маріуполь вже не буде таким, як раніше

Всю красу "руського миру" наочно показали на фото

Після масштабних обстрілів російських військових Маріуполя в місті важко впізнати деякі будівлі і вулиці.

Про це можна судити з супутникових знімків, які зробили Maxar Technologies вранці в суботу, 12 березня, повідомляє "Телеграф".

За даними експертів, сильно постраждали від пожеж західні райони Маріуполя і були дуже пошкоджені десятки житлових будинків.

Ось так виглядає лікарня Маріуполя "до" та "після" авіаудару:

Будинки серйозно постраждали від обстрілу
Будинки серйозно постраждали від обстрілу

А ось що стало після обстрілів із житловими багатоповерхівками на вулиці Зелінського:

Над будинками здіймаються цілі стовпи диму
Над будинками здіймаються цілі стовпи диму

А так змінилися будинки мирних мешканців у Жовтнівському районі Маріуполя.

Всі будівлі покриті гаром
Всі будівлі покриті гаром

Крім того, зняли з супутника пожежі у промисловому Приморському районі міста:

У деяких місцях пожежі не вщухають
У деяких місцях пожежі не вщухають

А також зробили оглядовий знімок вирв на полях та пошкоджених будівель у Жовтневому районі:

Нагадаємо, що 9 березня росіяни потужно вдарили по Маріуполю з повітря, бомбардували пологовий будинок і дитячу лікарню, внаслідок чого загинуло кілька людей, а ще 17 постраждали — всі вони були жінками, дітьми та медпрацівниками.

У рф визнали свою відповідальність за обстріл, але заявили, що зробили це, бо в будівлі нібито була "база Азова".

Як повідомляв "Телеграф", за останніми даними з фронту Маріуполь в облозі, але українські військові роблять все можливе, щоб повернути його до нормального життя.

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