Дим, гар та розруха: Маріуполь "до" та "після" обстрілів показали на супутникових фото
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Всю красу "руського миру" наочно показали на фото
Після масштабних обстрілів російських військових Маріуполя в місті важко впізнати деякі будівлі і вулиці.
Про це можна судити з супутникових знімків, які зробили Maxar Technologies вранці в суботу, 12 березня, повідомляє "Телеграф".
За даними експертів, сильно постраждали від пожеж західні райони Маріуполя і були дуже пошкоджені десятки житлових будинків.
Ось так виглядає лікарня Маріуполя "до" та "після" авіаудару:
А ось що стало після обстрілів із житловими багатоповерхівками на вулиці Зелінського:
А так змінилися будинки мирних мешканців у Жовтнівському районі Маріуполя.
Крім того, зняли з супутника пожежі у промисловому Приморському районі міста:
А також зробили оглядовий знімок вирв на полях та пошкоджених будівель у Жовтневому районі:
Нагадаємо, що 9 березня росіяни потужно вдарили по Маріуполю з повітря, бомбардували пологовий будинок і дитячу лікарню, внаслідок чого загинуло кілька людей, а ще 17 постраждали — всі вони були жінками, дітьми та медпрацівниками.
У рф визнали свою відповідальність за обстріл, але заявили, що зробили це, бо в будівлі нібито була "база Азова".
Як повідомляв "Телеграф", за останніми даними з фронту Маріуполь в облозі, але українські військові роблять все можливе, щоб повернути його до нормального життя.
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