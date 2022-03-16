"Хочемо трибуналу": Зеленський записав нове відеозвернення

Усі злочини росіян мають бути задокументовані, наголосив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення 16 березня. Він наголосив, що росії доведеться відповідати перед законом за свої злочини в Україні і що окупанти мають постати перед міжнародним трибуналом.

"Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності, має бути міжнародний трибунал. За все, що вони зробили проти України. Проти наших людей. За кожний акт тероризму проти наших людей. Прокуратура, правоохоронці вже розпочали роботу. Важливим є і початок діяльності міжнародної слідчої групи правоохоронців, яка вже разом із нашою групою збирає всі докази злочинів", — сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що окупанти в Україні дійшли до того, що викрадають мерів та волонтерів, беруть у заручники лікарні з медперсоналом та пацієнтами, а також обстрілюють мирних людей.

Президент також висловив у своєму зверненні думку щодо переговорів із Росією.

"Ми можемо і повинні вести переговори про справедливий, але чесний світ для України. Про справжні гарантії безпеки, які працюватимуть. Це амбітне завдання, складне. Це великий шлях, але я впевнений, що нам, українцям, під силу все це зробити". Нам, українцям, під силу перемогти і повернутися до миру. До миру, якого ми всі так хочемо", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відповів на фейк від російських хакерів.