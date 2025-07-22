Висміяв українського коміка, який вступив у ЗСУ: де зараз росіянин Писаренко з "Дизель Шоу", що зрадив Україну

Гуморист забув, як засуджував вторгнення, і тепер розважає собі подібних

Відомий гуморист Сергій Писаренко з Магнітогорська, який багато років прожив у Києві, а після вторгнення Росії навіть наважився засудити війну, тепер заробляє криваві російські рублі. У дуеті із Євгеном Нікішиним він був учасником українського "Дизель Шоу".

Писаренко став відомим після участі у КВК у команді "Уездный город". Повномасштабну війну чоловік зустрів в українській столиці, адже тут перебував на зйомках "Дизель Шоу". Довгий час артист із сім’єю жив у київському селі Макарів і ніколи не висловлювався погано про Україну.

На початку війни Сергій повідомляв у соцмережах, що його будинок опинився під обстрілом і був зруйнований:

Будинок Писаренка під Києвом було зруйновано

Пізніше він разом із Нікішиним записав відеозвернення, в якому говорив правду про вторгнення Росії до України. Однак незабаром він "перевзувся".

Пізніше стало відомо, що росіяни благополучно повернулися до країни-агресорки і продовжили виступати зі своєю командою КВК "Уездный город". Писаренко практично повністю вилучив із соцмереж згадки про війну в Україні.

Останні пости в Інстаграмі Писаренка датуються 2021 роком

Спільно з Нікішиним та іншими російськими артистами він розважав росіян на борту круїзного лайнера, який курсував маршрутом Сочі — Туреччина — Єгипет. До речі, там був і українець Антон Лірник.

Афіша виступу Писаренка та Нікішина на круїзному лайнері

Ба більше, у лютому 2023 року Сергій Писаренко ясно продемонстрував своє справжнє ставлення до України: "Коли розпочалися бойові дії на території України, ми з Євгеном перебували у Києві на зйомках "Дизель Шоу". Ми вирішили якнайшвидше покинути країну. Цей нещасний випадок трапився на кордоні України та Угорщини. Спецслужби України буквально під дулами автоматом змусили сказати кілька речень проти спецоперації. На ролику видно, що ми знаходимося у відділенні поліції, за нами ростомір, Женя стоїть у напівнепритомному стані… У цій країні (РФ) живуть мої родичі, тож я туди їздив. Я народився у Магнітогорську та люблю Росію. І нікуди переїжджати з неї не збираюся".

Як зараз виглядає Сергій Писаренко

У лютому 2025 року Писаренко цинічно висміяв свого українського колегу Ігоря Ласточкіна, який став на захист України і тепер перебуває у ЗСУ. "На жаль, я не чув про це взагалі нічого і Ласточкіна не знаю, якби я був з ним знайомий хоча б. Він же, наскільки я знаю, з української команди КВК якоїсь був. То він, мабуть, там перебуває, в Україні. (Сміється). Серйозно зараз вирішив піти [воювати]? (Дуже сильно сміється.) Я думаю, що він просто зрозумів, що скоро кінець, що війна вже добігає кінця, настав час йти воювати", — сказав він росЗМІ.

Де зараз Сергій Писаренко

Зрадник продовжує виступати для російської публіки, дає концерти та охоче виходить на сцену з російськими артистами, які відкрито підтримують війну в Україні. Крім того, він підтвердив, що мешкає в Москві і називає її своїм домом. Однак не все так гладко. Виявляється, у деяких містах РФ гумористам просто відмовляють у виступах через минулий осуд "СВО".

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