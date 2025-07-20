Не тільки Козловський та "Время и стекло": відомий дует возз'єднався через 10 років та підкорив українок (відео)

Українці тільки відійшли від "пінаколади", а тепер наспівуватимуть "дєвочку Олю"

Український гурт "ДіО.фільми", у складі якого були виконавці Володимир Дантес та Вадим Олійник, возз'єдналися на цьогорічному фестивалі Atlas Weekend, що проходить у Києві. Виступ артистів, за якими шаленіла молодь понад десять років тому, викликав ностальгію.

Кадрами з Дантесом та Олійником, які вийшли із телевізійного проєкту "Фабрика зірок", поділилися у мережі гості фестивалю. Артисти знову виконали свої хіти, але вже оновлені та україномовні.

На виступ співаків жартівливо відреагували у мережі українки, які захоплювались дуетом. Гурт "ДіО.фільми" припинив існування у 2015 році, пробувши на сцені за продюсерством Наталі Могилевської більш як сім років.

Дантес і Олійник викликали ностальгію: відео

@dankadni Миколи погода, ВіС, Діофільми, що далі? Дантес Олійник Дівчина Олі і я ніби дивлюсь фабрику в дитинстві ❤️‍🔥 ♬ оригінальний звук - Данка дні інколи на дні

У коментарях шанувальники дуету зазначають, що тільки відійшли від "пінаколади" Віталія Козловського, нової пісні возз'єднаного гурту "Время и Стекло" і ось знову вони потрапили у пастку туги за минулим.

Козловський в топі, Дантес і Олійник знову разом, Кондратюк відроджує "Караоке", Hulu перезапускає "Баффі". Може повернути "MTV не снілось?"

Нє ну мене в цьому вирішили добити 😂 Козловский, врємя і стєкло, діофільми , а далі шо приїде Стас Шурінс або Боря Апрєль

Ну ви уявіть як ми всією нацією ностальгуємо за минулим — Козловський, Дантес і Олійник, караоке знов знімають, але долара по 8 нам мабуть не бачити🙈

Думала, краще Пінаколади камбека не буде, а потім ось це 👏 та що ж ви з нами робите? В нас же тиск підскакує!

Якщо ще долар по 8 повернеться буде взагалі шикарно

Ви ще скажіть, що 1+1 будуть знову знімати репортажі про чупакабрів

До речі, раніше "Телеграф" розповідав, куди ділися зірки "Фабрики зірок". Ми писали, де зараз брати Борисенки і Борис Апрєль, що змінив стать.