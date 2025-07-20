Шукав очима дружину і кричав її ім'я: відео зворушливого моменту з Усиком з'явилось у мережі

Після перемоги український боксер хотів бачити лиш свою кохану Катю

Знаменитий боксер Олександр Усик нокаутував британського колегу Данієля Дюбуа цієї суботи, 19 липня. Після перемоги 38-річний українець хотів бачити лише свою кохану дружину Катерину.

У мережі з'явились відео, на яких зафіксовано зворушливі моменти подружжя прямо на лондонському рингу. Поки Усика вітали з перемогою тренера, друзі та зірки, він шукав очима свою кохану та навіть гучно викрикував її ім'я.

Зворушливий момент з Усиками: відео

Нагадаємо, що подружжя перебуває у шлюбі з 2009 року, і за цей час вони стали батьками прекрасних дітей. Тільки у січні 2024 року Катерина подарувала чоловіку другу дочку та четверту за рахунком дитину.

Додамо, що Олександр також написав у соцмережі Інстаграм короткі, але дуже зворушливі слова Катерині після тріумфу на ринзі: "Ти моя опора, і моє все!".

Катерина Усик — це головна підтримка українського чемпіона. Раніше "Телеграф" писав про найгарячіші образи дружини Усика, які перехоплюють дух. А нещодавно жінка похвалилася розкішною фігурою у відвертій чорній сукні.