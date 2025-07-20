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Шукав очима дружину і кричав її ім'я: відео зворушливого моменту з Усиком з'явилось у мережі

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Олександр одружений на Катерині Усик Новина оновлена 20 липня 2025, 14:19
Олександр одружений на Катерині Усик. Фото Телеграф, Getty Images

Після перемоги український боксер хотів бачити лиш свою кохану Катю

Знаменитий боксер Олександр Усик нокаутував британського колегу Данієля Дюбуа цієї суботи, 19 липня. Після перемоги 38-річний українець хотів бачити лише свою кохану дружину Катерину.

У мережі з'явились відео, на яких зафіксовано зворушливі моменти подружжя прямо на лондонському рингу. Поки Усика вітали з перемогою тренера, друзі та зірки, він шукав очима свою кохану та навіть гучно викрикував її ім'я.

Зворушливий момент з Усиками: відео

Нагадаємо, що подружжя перебуває у шлюбі з 2009 року, і за цей час вони стали батьками прекрасних дітей. Тільки у січні 2024 року Катерина подарувала чоловіку другу дочку та четверту за рахунком дитину.

Додамо, що Олександр також написав у соцмережі Інстаграм короткі, але дуже зворушливі слова Катерині після тріумфу на ринзі: "Ти моя опора, і моє все!".

усик катерина

Катерина Усик — це головна підтримка українського чемпіона. Раніше "Телеграф" писав про найгарячіші образи дружини Усика, які перехоплюють дух. А нещодавно жінка похвалилася розкішною фігурою у відвертій чорній сукні.

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#Бокс #Олександр Усик #Катерина Усик