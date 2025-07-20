Искал глазами жену и кричал ее имя: видео трогательного момента с Усиком появилось в сети

После победы украинский боксер хотел видеть только свою любимую Катю

Знаменитый боксер Александр Усик нокаутировал британского коллегу Даниэля Дюбуа в эту субботу, 19 июля. После победы 38-летний украинец хотел видеть лишь свою любимую жену Екатерину.

В сети появились видео, на которых зафиксированы трогательные моменты супругов прямо на лондонском ринге. Пока Усика поздравляли с победой тренера, друзья и звезды, он искал глазами свою любимую и даже громко выкрикивал ее имя.

Трогательный момент с Усиками: видео

Напомним, что супруги состоят в браке с 2009 года, и за это время они стали родителями прекрасных детей. Только в январе 2024 года Екатерина подарила мужу вторую дочь и четвертого по счету ребенка.

Добавим, что Александр также написал в соцсети Инстаграм короткие, но очень трогательные слова Екатерине после триумфа на ринге: "Ты моя опора и мое все!".

Екатерина Усик – это главная поддержка украинского чемпиона. Ранее "Телеграф" писал о самых горячих образах жены Усика, которые перехватывают дух. А недавно женщина похвасталась роскошной фигурой в откровенном черном платье.