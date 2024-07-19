Де зараз фіналісти "Фабрики зірок 3" брати Борисенки: як змінилися улюбленці публіки і що у них із ТЦК (фото)

Після початку війни артисти відмовилися від розвитку музичної кар’єри

У 2007 році телевізійний проєкт "Фабрика зірок-3" подарував українській сцені багато талановитих артистів. Декому вдалося втримати свою славу та популярність, але інші, зокрема, переможець програми Стас Шурінс, зникли з медійного простору. Серед яскравих учасників "Фабрики" також можна відзначити братів Сашка та Вову Борисенків, які буквально відразу стали улюбленцями публіки завдяки своїй харизмі.

"Телеграф" дізнався, де зараз фіналісти програми й що в них на особистому фронті. Також стало відомо, як у братів Борисенків зараз справи з ТЦК.

Де зараз Вова та Саша Борисенко

Під час "Фабрики зірок 3" та після її закінчення брати купалися у променях слави, на той момент їм було по 17 років. Вони уклали контракт із "Новим каналом" і почали розвивати свою творчість. Серед їх найпопулярніших хітів — "Не трогай мой плеєр", "Любовь с первого взгляда" та "Пусть я маленького роста". Втримати популярність братам не вдалося, і незабаром вони зникли зі сцени.

Восени Саші та Вові виповниться 32 роки. В одному з інтерв’ю Вова розповів, що замість музичної кар’єри заробляє на життя рекламою, він – творчий копірайтер. І завдяки шоубізнесу знає, що таке аудиторія і на що вона орієнтується.

Що стосується Сашка, то він займається монтажем та дизайном. У 2014 році артист зіткнувся з фінансовими труднощами, але завдяки деяким концертам зміг заробити на життя та сплатити операцію (під час катання на сноуборді він отримав травму).

Як зараз виглядають брати Борисенко і чи отримували повістки

Саша та Вова мають один стиль в одязі, хоча був час, коли їх можна було легко відрізнити за зачіскою, бо у Володимира було довге волосся. Нині співаки помітно змужніли.

На своїх сторінках в Instagram артисти висвітлюють війну в Україні. Олександр написав, що ніколи не вибачить геноцид, влаштований росіянами. Судячи з постів, і Вова, і Саша беруть участь у зборах коштів на потріби українських військовослужбовців.

Відомо, що Володимиру минулого року у Львові вручили повістку, він перебуває на військовому обліку, але воювати на фронт не пішов через хворобу. Як виявилося, у нього епілептичний синдром, тобто його можуть будь-якої миті схопити судоми.

Його брат повістку не отримував, але зазначив, що все одно хотів бути корисним. Олександр зізнався, що не ховається, але хотів би служити там, де стануть у нагоді його творчі навички.

Щодо особистого життя, то Володимир Борисенко розлучений. У 2018 році він одружився зі співачкою Лавікою (справжнє ім’я — Любов Юнак, учасниця "Фабрики зірок"), але через півроку вони оголосили про своє розлучення. А у Сашка були серйозні стосунки з акторкою Марією Івашечкіною, але пара більше не разом.

"Телеграф" писав раніше, куди зник переможець "Фабрики зірок 2" Вадим Олійник. Як зараз виглядає артист.