Где сейчас финалисты "Фабрики звезд 3" братья Борисенко: как изменились любимчики публики и что у них с ТЦК (фото)

После начала войны артисты отказались от развития музыкальной карьеры

В 2007 году телевизионный проект "Фабрика звезд-3" подарил украинской сцене много талантливых артистов. Некоторым удалось удержать свою славу и популярность, но другие, в частности победитель программы Стас Шуринс, пропали из медийного пространства. Среди ярких участников "Фабрики" также можно отметить Сашу и Вову Борисенко, которые буквально сразу стали любимчиками публики благодаря своей харизме.

"Телеграф" узнал, где сейчас финалисты программы и что у них на личном фронте. Также стало известно, как у братьев Борисенко состоят дела с ТЦК.

Где сейчас Вова и Саша Борисенко

Во время "Фабрики звезд 3" и после ее окончания братья купались в лучах славы, на тот момент им было по 17 лет. Они заключили контракт с "Новым каналом" и начали развивать свое творчество. Среди их самых популярных хитов — "Не трогай мой плеер", "Любовь с первого взгляда" и "Пусть я маленького роста". Удержать популярность братьям не удалось и вскоре они исчезли со сцены.

Осенью Саше и Вове исполнится 32 года. В одном из интервью Вова рассказал, что вместо музыкальной карьере зарабатывает на жизнь рекламой, он творческий копирайтер. И благодаря шоу-бизнесу знает, что такое аудитория и на что она ориентируется.

Что касается Саши, то он занимается монтажом и дизайном. В 2014 году артист столкнулся с финансовыми трудностями, но благодаря некоторым концертам смог заработать на жизнь и оплатить операцию (во время катания на сноуборде он получил травму).

Как сейчас выглядят братья Борисенко и получали ли повестки

Саша и Вова имеют один стиль в одежде, хотя было время, когда их можно было с легкостью отличить по прическе, потому что у Владимира были длинные волосы. Сейчас певцы заметно возмужали.

На своих страницах в Instagram артисты освещают войну в Украине. Александр написал, что никогда не простит геноцид, устроенный россиянами. Судя по постам, и Вова, и Саша принимают участие в сборах средств на нужны украинских военнослужащих.

Известно, что Владимиру в прошлом году во Львове вручили повестку, он находится на военном учете, но воевать на фронт не пошел из-за болезни. Как оказалось, у него эпилептический синдром, то есть его могут в любой момент схватить судороги.

Его брат повестку не получал, но отметил, что все равно хотел быть полезным. Александр признался, что не скрывается, но хотел бы служить там, где пригодятся его творческие навыки.

Что касается личной жизни, то Владимир Борисенко в разводе. В 2018 году он женился на певице Лавике (настоящее имя — Любовь Юнак, участница "Фабрики звезд"), но спустя полгода они объявили о своем разводе. А у Саши были серьезные отношения с актрисой Марией Ивашечкиной, но пара больше не вместе.

"Телеграф" писал ранее, куда исчез победитель "Фабрики звезд 2" Вадим Олейник. Как сейчас выглядит артист.