Не только Козловский и "Время и стекло": известный дуэт воссоединился через 10 лет и покорил украинок (видео)

Украинцы только отошли от "пинаколады", а теперь будут петь "девочку Олю"

Украинская группа "ДиО.фильмы", в составе которой были исполнители Владимир Дантес и Вадим Олейник, воссоединились на нынешнем фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Выступление артистов, по которым безумствовала молодежь более десяти лет назад, вызвало ностальгию.

Кадрами с Дантесом и Олейником, вышедшие из телевизионного проекта "Фабрика звезд", поделились в сети гости фестиваля. Артисты снова исполнили свои хиты, но уже обновленные и украиноязычные.

На выступление певцов шутливо отреагировали в сети украинки, которые восхищались дуэтом. Группа "ДиО.фильмы" прекратила существование в 2015 году, пробыв на сцене за продюсерством Наталии Могилевской более семи лет.

Дантес и Олейник вызвали ностальгию: видео

@dankadni Миколи погода, ВіС, Діофільми, що далі? Дантес Олійник Дівчина Олі і я ніби дивлюсь фабрику в дитинстві ❤️‍🔥 ♬ оригінальний звук - Данка дні інколи на дні

В комментариях поклонники дуэта отмечают, что только отошли от "пинаколады" Виталия Козловского, новой песни воссоединенной группы "Время и Стекло" и вот снова они попали в ловушку тоски по прошлому.

Козловский в топе, Дантес и Олейник снова вместе, Кондратюк возрождает "Караоке", Hulu перезапускает "Баффи". Может вернуть "MTV не снилось?"

Не ну меня в этом решили добить 😂 Козловский, время и стекло, диофильмы, а дальше что приедет Стас Шуринс или Боря Апрель

Ну вы представьте как мы всей нацией ностальгируем по прошлому — Козловский, Дантес и Олейник, караоке снова снимают, но доллара по 8 нам видимо не видеть 🙈

Думала, лучше Пинаколады камбека не будет, а потом вот это 👏 да что вы с нами делаете? У нас же давление подскакивает!

Если еще доллар по 8 вернется, будет вообще шикарно.

Вы еще скажите, что 1+1 будут снова снимать репортажи о чупакабрах.

Кстати, раньше "Телеграф" рассказывал, куда делись звезды "Фабрики звезд". Мы писали, где сейчас братья Борисенко и изменивший пол Борис Апрель.