Как изменились участники украинской "Фабрики звезд" Дантес, Барских, Астафьева, Цибульская и другие (фото)

Уже не все помнят, что многие популярные украинские артисты принимали участие в музыкальном проекте

Проект "Фабрика звезд" имел огромный успех во многих странах, включая Украину. В этой программы украинцы впервые увидели многих популярных ныне артистов отечественного шоу-бизнеса. Первые три сезона, стоит признать, были особенно щедрыми и успешными.

"Телеграф" рассказывает об участниках украинской "Фабрики звезд", которым удалось прославиться. Исполнители заметно изменились за эти годы.

Ольга Цибульская

Первый сезон "Фабрики звезд" под руководством продюсера Юрия Никитина вышел в 2007 году на "Новом канале". Победу одержал дуэт "Опасные связи" Ольги Цибульской и Александра Бодянского. Последний, россиянин, давно исчез из информационного пространства, а после полномасштабного российского вторжения и вовсе насмехался над бывшей возлюбленной и коллегой по сцене. Зато исполнительница построила успешную карьеру певицы и ведущей в Украине. На счету 37-летней артистки такие хиты, как "Сукня біла", "Дівчинка", "Чекаю. Цьом" (в дуэте с DZIDZIO).

Певица смогла прорваться в шоу-бизнес после победы в талант-шоу

Дмитрий Каднай

Еще один яркий участник первой "Фабрики", 33-летний музыкант и фронтмен группы Kadnay. "Полон", "Відчуваю", Santiago, Disco Girl: несколько популярных треков коллектива.

Годы пошли певцу на пользу

Дарья Астафьева

Модель, певица, экс-солистка группы NikitA и обладательница титула Playmate. Ныне 38-летняя инфлюэнсерка ведет кулинарное шоу "Такі страви" на Youtube.

Сегодня образ Астафьевой более сдержанный, но не менее женственный

Шоу "Фабрика звезд-2", продюсером которого была певица Наталья Могилевская, вышло в эфир в 2008 году. Победители – в прошлом дуэт "ДиО.фильмы" (распался в 2015 году), известный по песням "Мне уже 20" и "Оля". Сейчас участники группы выступают сольно.

Владимир Дантес

35-летний певец и ведущий после распада дуэта несколько лет не пел, но в 2019 году вернулся на сцену с хитом "Теперь тебе 30". Участник многих телевизионных и Youtube-проектов. Также известен многим как "муж Нади Дорофеевой", правда, с 2022 года – бывший.

Дантес стал успешным певцом и шоуменом

Вадим Олейник

Карьера этого участника "ДиО.фильмы" складывается не так стремительно, как у его бывшего коллеги по сцене. Тем не менее, 35-летний исполнитель не оставляет музыку и периодически выпускает песни.

Вадим Олейник не настолько популярен, как его экс-коллега по дуэту

Светлана Тарабарова

На проекте певица участвовала под именем Алиса, однако сольную карьеру строила под настоящим. 33-летняя певица, бывшая солистка поп-группы Real O, продюсер, мама троих детей. Среди известных песен Тарабаровой "Повертайся живим", "Добре з тобою", "Світло в тобі" и "Хочу жити без війни".

Цвет волос стал еще ярче

Макс Барских

Один из самых скандальных участников проекта. В одном из эфиров резал вены из-за неразделенной любви к Светлане Лободе, по крайней мере, так было заявлено зрителям. Популярный 33-летний украинский певец, прославился благодаря хитам "Туманы", "Неземная", "Подруга-ночь", "Берега", "Буде весна".

Один из самых популярных фабрикантов

Третий сезон "Фабрики звезд" (продюсер – Константин Меладзе) транслировался в 2009 году. Победителем стал Стас Шуринс, но сегодня украинцам намного известнее другие участники проекта.

Коля Серга

34-летнему музыканту и поэту удалось получить широкую популярность не своими песнями, а участием в культовом проекте "Орел и Решка", где Николай был ведущим. Во время полномасштабной российско-украинской войны встал на защиту родной страны, основал движение "Культурный десант".

Главный хулиган украинской "Фабрики"

MamaRika

Карьера 34-летней певицы, настоящее имя которой Анастасия Середа (в девичестве Кочетова), пережила взлеты и падения. Популярность пришла к артистке под псевдонимом Эрика, но сама исполнительница неоднократно заявляла, что нашла себя в проекте MamaRika. Prolisky, "Зоря", "Сину", "Люди" (в дуэте с KOLA): несколько хитов из копилки певицы.

Эрика нашла свой стиль лишь став MamaRika

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились с детских лет украинские певицы. Дорофееву, Кароль, Астафьеву, Каменских и Полякову не узнать.