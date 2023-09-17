Украинская волонтер покорила "Голос країни" пронзительной песней, которую исполняла военным на передовой (видео)

Уличная певица поддерживает украинских защитников вместе с "Культурным десантом" Коли Серги

В популярном шоу "Голос країни", которое в условиях войны снимают в Польше, продолжаются слепые прослушивания. Команду певицы Наде Дорофеевой пополнила волонтер Лада Тивончук.

Как сообщает "Телеграф", в 13 сезоне "Голоса країни" киевлянка исполнила авторскую песню "Галактика", аккомпанируя на гитаре. Уличной певице удалось развернуть одно кресло и сорвать овации зала.

Так, 25-летняя Лада Тивончук выступает как уличная исполнительница в Украине и городах Европы, собирая средства в помощь украинской армии. Участница имеет музыкальное образование, работала педагогом по вокалу, сама пишет песни. К слову, писать треки на украинском начала в 2014 году, осознав свою гражданскую позицию.

С начала полномасштабного вторжения девушка присоединилась к инициативе Коли Серги "Культурный десант". Тивончук неоднократно выступала перед военными на передовой. На странице участницы можно увидеть фотографии и ролики с поездок, в частности, в Донецкую область. Девушка вспоминает один из концертов в 10 км от Бахмута. По ее словам, лица бойцов на фронте после поющих гостей "оживают".

"Это было 10 километров от Бахмута, — рассказывает Лада. — Лица (военных. — Ред.) были полны боли, в них не было жизни. Но после того, как мы выступали, лица всегда менялись — они оживали. Чувствовала, что я там очень нужна, вообще, что музыканты именно там очень нужны".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на слепом отборе с триумфом выступил бывший военный Михаил Панчишин. Авторская песня о неизвестном герое развернула все четыре судейских кресла.