Судьи плакали и аплодировали стоя: "Голос страны" покорил военный ВСУ с песней о неизвестном герое (видео)

Выступление Михаила Панчишина развернуло все кресла

Ветеран войны Михаил Панчишин, выступающий под псевдонимом Ptashkin, прошел этап слепых прослушиваний в проекте "Голос страны", снимавшемся в Польше. Песня военнослужащего ВСУ о неизвестном герое покорила всех судей.

Как сообщает "Телеграф", 25-летний Михаил Панчишин исполнил авторскую песню "Невідомий герой", написанную вместе с побратимами. Развернулись четыре кресла, артист пошел в команду певца Артема Пивоварова.

Как рассказал участник, до российского полномасштабного вторжения он занимался пением. Более того, в прошлом солист группы Ptashkin (коллектив прекратил существование летом 2018 года) и победитель талант-шоу "X-Фактор" в 2017 году.

Однако после нападения рф львовянин встал на защиту Украины. В частности, участвовал в освобождении Киевской области, оборонял Бахмут. В настоящее время комиссован по состоянию здоровья.

Певец стремится прославлять мужество украинских военных. В эфире Панчишин рассказал о знаковом бое в Бахмуте.

"Враг воюет очень подло. Я лично видел, как фосфор падает в Бахмуте. Мы зашли в самый ад. Так семь дней обстрелов без перерывов. Каждый прилет возле тебя – это контузия. Нас оккупанты взяли в кольцо", — рассказывает Михаил.

Именно в тот момент он решил: выберется живым – сделает так, чтобы об этом бое и погибших ребятам не забыли. Цель исполнителя на проекте: стать голосом павших в боях неизвестных героев, стать голосом страны, чтобы поднять людей и приблизить победу Украины.

Зрители и судьи (певец Артем Пивоваров, певица Надя Дорофеева, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и продюсер Иван Клименко) аплодировали участнику, поднявшись с мест. У некоторых на глазах были слезы, расплакалась во время общения с артистом и Дорофеева.

Ранее "Телеграф" писал, что в первом выпуске 13 сезона "Голоса страны" звездами стали боец ВСУ Юрий Городецкий и бэк-вокалистка Джамалы Александра Макаровская. Участники пополнили команды Дорофеевой и Юлии Саниной.