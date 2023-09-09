Легендарный певец исполнил гимн Украины перед важнейшем матчем с Англией: видео

Украинцы идут вторыми в своей группе

Сборная Украины по футболу в эти минуты играет против сборной Англии в важнейшем матче отбора Евро-2024. Перед игрой заряд позитива футболисты получили от исполнения национального гимна.

Главную композицию нашей страны исполнил легендарный Тарас Петриненко, а ведущей перед стартом матча была известная спортивная журналист Александра Лобода. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча проходит в польском Вроцлаве на "Тарчински Арене" и началась игра в 19:00 по киевскому времени. Эта игра может сыграть важнейшую роль в дальнейших турнирных перспективах подопечных Сергея Реброва.

Отметим, что именно сборная Англии является лидером в группе С и пока идет без потерь.

Что касается сборной Украины, то наши футболисты после трех матчей имеют в активе шесть баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Они потерпели лишь одно поражение в отборе Евро-2024 — в первом круге квалификации они уступили англичанам на выезде со счетом 0:2.

Интересно, что на игру Украина — Англия были проданы почти все билеты.

Ранее "Телеграф" писал о турнирных раскладах нашей команды в отборе Евро-2024.