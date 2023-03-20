Сборная Украины в отборе на Евро-2024: расписание, результаты, турнирные расклады

Сборная Украины попала в "группу смерти" в квалификации на чемпионат Европы

В воскресенье, 26 марта, главная команда страны начнет свой путь в отборе на Евро-2024. Волею жребия "Желто-синие" попали в группу С, где сыграют против Англии, Италии, Мальты и Северной Македонии.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, результаты и видеообзоры всех матчей квалификации на ЧЕ-2024. В нашей группе отбор на Евро стартует 23 марта суперматчем Италия — Англия. Примечательно, что эти команды играли в финале Евро-2020. Именно они и являются фаворитами квартета С.

Расписание и результаты матчей в группе C отбора на Евро-2024

23 марта

21:45 Италия — Англия

21:45 Северная Македония — Мальта

26 марта

19:00 Англия — Украина

21:45 Мальта — Италия

16 июня

21:45 Мальта — Англия

21:45 Северная Македония — Украина

19 июня

21:45 Англия — Северная Македония

21:45 Украина — Мальта

9 сентября

19:00 Украина — Англия

21:45 Северная Македония — Италия

12 сентября

21:45 Италия — Украина,

21:45 Мальта — Северная Македония

14 октября

16:00 Украина — Северная Македония

21:45 Италия — Мальта

17 октября

21:45 Англия — Италия

21:45 Мальта — Украина

17 ноября

21:45 Англия — Мальта

21:45 Италия — Северная Македония.

20 ноября

21:45 Северная Македония — Англия

21:45 Украина — Италия

Турнирное положение команд в группе С

Из группы в финальный этап чемпионата Европы выйдут две лучшие команды. Кроме того, 3 места на Евро разыграют через Лигу наций УЕФА. Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Напомним, сборную Украины временно возглавил тренер "молодежки" и ФК "Александрия" Руслан Ротань. По плану Украинской ассоциации футбола (УАФ), летом Ротаня должен заменить Сергей Ребров, у которого закончится контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ.