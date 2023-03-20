Сборная Украины в отборе на Евро-2024: расписание, результаты, турнирные расклады
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Сборная Украины попала в "группу смерти" в квалификации на чемпионат Европы
В воскресенье, 26 марта, главная команда страны начнет свой путь в отборе на Евро-2024. Волею жребия "Желто-синие" попали в группу С, где сыграют против Англии, Италии, Мальты и Северной Македонии.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, результаты и видеообзоры всех матчей квалификации на ЧЕ-2024. В нашей группе отбор на Евро стартует 23 марта суперматчем Италия — Англия. Примечательно, что эти команды играли в финале Евро-2020. Именно они и являются фаворитами квартета С.
Расписание и результаты матчей в группе C отбора на Евро-2024
23 марта
21:45 Италия — Англия
21:45 Северная Македония — Мальта
26 марта
19:00 Англия — Украина
21:45 Мальта — Италия
16 июня
21:45 Мальта — Англия
21:45 Северная Македония — Украина
19 июня
21:45 Англия — Северная Македония
21:45 Украина — Мальта
9 сентября
19:00 Украина — Англия
21:45 Северная Македония — Италия
12 сентября
21:45 Италия — Украина,
21:45 Мальта — Северная Македония
14 октября
16:00 Украина — Северная Македония
21:45 Италия — Мальта
17 октября
21:45 Англия — Италия
21:45 Мальта — Украина
17 ноября
21:45 Англия — Мальта
21:45 Италия — Северная Македония.
20 ноября
21:45 Северная Македония — Англия
21:45 Украина — Италия
Из группы в финальный этап чемпионата Европы выйдут две лучшие команды. Кроме того, 3 места на Евро разыграют через Лигу наций УЕФА. Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Напомним, сборную Украины временно возглавил тренер "молодежки" и ФК "Александрия" Руслан Ротань. По плану Украинской ассоциации футбола (УАФ), летом Ротаня должен заменить Сергей Ребров, у которого закончится контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ.