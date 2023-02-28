У сборной Украины появился новый тренер, он тренирует одновременно три команды

Главная команда страны скоро начнет свой путь на чемпионат Европы

Во вторник, 28 февраля, у сборной Украины по футболу, которой в марте предстоит старт в отборе на Евро-2024, наконец-то появился наставник.

Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины был назначен украинский специалист Руслан Ротань. Об этом сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола (УАФ).

Примечательно, что Ротань является одновременно тренером сразу трех команд: сборной Украины, сборной Украины U-21 и ФК "Александрия".

По информации источника, Исполком УАФ по предложению Комитета национальных сборных команд УАФ утвердил Ротаня на эту должность. Соглашение с тренером будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Ожидается, что Ребров покинет ФК "Аль-Айн" по окончанию сезона и подпишет контракт с УАФ сроком до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

Напомним, ФИФА случайно рассекретило имя нового главного тренера сборной Украины, опубликовав результаты голосования премии The Best FIFA Awards. К слову, лучшим футболистом мира по итогам прошлого года стал Лионель Месси. С другими победителями можно ознакомиться у нас на сайте.