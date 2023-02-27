Кто станет лучшим футболистом мира: онлайн церемонии The Best FIFA Awards

Следите вместе с нами за раздачей призов от ФИФА

В понедельник, 27 февраля, в Париже пройдет церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022. Ранее "Золотой мяч" получил Карим Бензема.

"Телеграф" в режиме онлайн будет публиковать победителей церемонии The Best FIFA Football Awards.

Начало мероприятия запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Тройки претендентов на награды ФИФА 2022 года

Лучший игрок (мужчины)

Карим Бензема (Франция, "Реал")

Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ")

Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ")

Лучший игрок (женщины)

Бет Мид (Англия, "Арсенал")

Алекс Морган (США, "Орландо Прайд"/"Сан-Диего Вэйв")

Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")

Лучший вратарь (мужчины)

Яссин Буну (Марокко, "Севилья")

Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал")

Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")

Лучший вратарь (женщины)

Анн-Катрин Бергер (Германия, "Челси")

Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")

Кристиан Эндлер (Чили, "Лион")

Лучший тренер (мужской футбол)

Карло Анчелотти (Италия, "Реал")

Пеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити")

Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)

Лучший тренер (женский футбол)

Соня Бомпастор (Франция, "Лион")

Пиа Сундхаге (Швеция, сборная Бразилии)

Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

FIFA Puskas Award (лучший гол)

Марцин Олексы (Польша, "Варта")

Димитри Пайет (Франция, "Марсель")

Ришарлисон (Бразилия, "Тоттенхэм")

Кроме того, будут названы символические сборные мира, а также будут розданы награды — FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру.

Ранее мы рассказывали, что хорватские фанаты ярко напомнили миру о героях Мариуполя.