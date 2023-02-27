Кто станет лучшим футболистом мира: онлайн церемонии The Best FIFA Awards
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В понедельник, 27 февраля, в Париже пройдет церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022. Ранее "Золотой мяч" получил Карим Бензема.
"Телеграф" в режиме онлайн будет публиковать победителей церемонии The Best FIFA Football Awards.
Начало мероприятия запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Тройки претендентов на награды ФИФА 2022 года
Лучший игрок (мужчины)
- Карим Бензема (Франция, "Реал")
- Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ")
- Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ")
Лучший игрок (женщины)
- Бет Мид (Англия, "Арсенал")
- Алекс Морган (США, "Орландо Прайд"/"Сан-Диего Вэйв")
- Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")
Лучший вратарь (мужчины)
- Яссин Буну (Марокко, "Севилья")
- Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал")
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")
Лучший вратарь (женщины)
- Анн-Катрин Бергер (Германия, "Челси")
- Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")
- Кристиан Эндлер (Чили, "Лион")
Лучший тренер (мужской футбол)
- Карло Анчелотти (Италия, "Реал")
- Пеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити")
- Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)
Лучший тренер (женский футбол)
- Соня Бомпастор (Франция, "Лион")
- Пиа Сундхаге (Швеция, сборная Бразилии)
- Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
FIFA Puskas Award (лучший гол)
- Марцин Олексы (Польша, "Варта")
- Димитри Пайет (Франция, "Марсель")
- Ришарлисон (Бразилия, "Тоттенхэм")
Кроме того, будут названы символические сборные мира, а также будут розданы награды — FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру.
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