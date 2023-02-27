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Кто станет лучшим футболистом мира: онлайн церемонии The Best FIFA Awards

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Кто станет лучшим футболистом мира: онлайн церемонии The Best FIFA Awards Новость обновлена 27 февраля 2023, 19:44

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В понедельник, 27 февраля, в Париже пройдет церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022. Ранее "Золотой мяч" получил Карим Бензема.

"Телеграф" в режиме онлайн будет публиковать победителей церемонии The Best FIFA Football Awards.

Начало мероприятия запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Тройки претендентов на награды ФИФА 2022 года

Лучший игрок (мужчины)

  • Карим Бензема (Франция, "Реал")
  • Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ")
  • Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ")

Лучший игрок (женщины)

  • Бет Мид (Англия, "Арсенал")
  • Алекс Морган (США, "Орландо Прайд"/"Сан-Диего Вэйв")
  • Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")

Лучший вратарь (мужчины)

  • Яссин Буну (Марокко, "Севилья")
  • Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал")
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")

Лучший вратарь (женщины)

  • Анн-Катрин Бергер (Германия, "Челси")
  • Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед")
  • Кристиан Эндлер (Чили, "Лион")

Лучший тренер (мужской футбол)

  • Карло Анчелотти (Италия, "Реал")
  • Пеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити")
  • Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)

Лучший тренер (женский футбол)

  • Соня Бомпастор (Франция, "Лион")
  • Пиа Сундхаге (Швеция, сборная Бразилии)
  • Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

FIFA Puskas Award (лучший гол)

  • Марцин Олексы (Польша, "Варта")
  • Димитри Пайет (Франция, "Марсель")
  • Ришарлисон (Бразилия, "Тоттенхэм")

Кроме того, будут названы символические сборные мира, а также будут розданы награды — FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру.

Ранее мы рассказывали, что хорватские фанаты ярко напомнили миру о героях Мариуполя.

Теги:
#Футбол #ФИФА #Церемония ФИФА #Игрок года ФИФА