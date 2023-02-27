Болельщики мощно поддержали наших воинов

Во время матча чемпионат Хорватии по футболу между загребским "Динамо" и "Хайдуком" из Сплита фанаты напомнили миру о бойцах полка "Азов", которые до сих пор находятся в плену российских окупантов. Ранее в Польше поддеражали героев Мариуполя.

Как сообщает "Спорт24", болельщики "Динамо" вывесили на трибунах гигантский баннер с надписью "Free Azov". Также на стадионе были заметны украинские флаги. Кроме того, ультрас скандировали "Слава Украине" и показывали плакат "Героям Слава!".

Напомним, на чемпионате мира по футболу у испанских фанатов отобрали стяг защитников "Азовстали". Об этом возмутительном инциденте рассказал экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля. "Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, за то, что он нарушает какие-то там стандарты в их головах и якобы запрещен", — написал Зозуля в соцсетях.

Ранее мы писали, что сборная Сербии спровоцировала международный скандал на чемпионате мира. А все из-за флага, который сербы повесили у себя в раздевалке.