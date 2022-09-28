"Азов! Азов!" В Польше фанаты трогательно поддержали героев Украины

На футбольном матче болельщики отдали дань уважения защитникам "Азовстали"

Сборная Украины завершила свое выступление в Лиге наций матчем в Кракове против Шотландии. Увы, украинцы не смогли добыть такую нужную победу.

Но сейчас о другом. О патриотическом поступке украинских болельщиков на стадионе в Польше. На протяжении игры трибуны не раз скандировали "Азов! Азов!" Так фанаты поддержали героев обороны Мариуполя. Часть из них до сих пор пребывает в плену, а часть недавно обменяли на Медведчука. Среди освобожденных Денис Прокопенко — ультрас "Динамо" и командир отряда спецназначения "Азова" с позывным "Редис".

Напомним, что после матча с Шотландией определились корзины для жеребьевки Евро-2024. Сборная Украины попала в третью корзину.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины крупно обыграла Словакию (3:0) и по сумме двух матчей пробилась на Евро-2023.