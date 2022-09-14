В россии комментаторам запретили произносить имя футболиста "из-за духовных скреп"

В рф посчитали, что имя "Педриньо" неприемлемо для имиджа футбольного клуба

Московский "Локомотив" недавно представил новичка из Бразилии Педриньо. А в среду, 14 сентября, он провел матч против "Краснодара" в Кубке рф (2:2, 3:1 по пенальти).

Все бы ничего, но комментаторам поединка рекомендовали называть футболиста не Педриньо, а "Педро Габриэл" или "Педро Габриэл Перейра Лопес". Это стало известно во время диалога комментаторов "Матч ТВ", передает sports.ru.

Сергей Дурасов: В перерыве на интервью был Педриньо. И это последний раз, когда лично я – надеюсь, Саша, ты тоже – называю Педриньо как Педриньо.

Потому что попросили в клубе. Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педриньо не будет. Как-то так.

Поэтому мы с тобой тоже теперь обращаемся к 29-му номеру "Локомотива" по паспорту или так, как написано у него на спине.

Александр Неценко: Хорошо. Педро Габриэл Перейра Лопес. Ты запомнил?

После игры с Педриньо пообщался корреспондент "СЭ". Оказалось в клубе запретили бразильскому футболисту наносить это имя на футболку, поэтому он играет с надписью "Педро Габриэл" на спине. Дело в том, что в руководстве российского клуба считают, что слово "Педриньо" якобы ассоциируется с геями.

– Как правильно называть Педриньо?

– Педриньо!

– Почему в россии вас так не называют?

– Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.

– Руководство сказало, что не очень?

– Да.

– Вам объяснили, почему?

– Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать.

В сети были ошарашены таким положением дел. Многие пользователи отметили, что такая ситуация возникла из-за "духовных скреп" в руководстве российской команды.

Реакция сети на запрет Педриньо в российском футболе

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