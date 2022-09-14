В москве установили жуткий памятник хоккеисту, работу уже сравнили с маньяком Джейсоном (фото)

В статуе разглядели маньяка Джейсона из киновселенной "Пятница 13-е"

Российские скульпторы продолжили пугать население своими работами. На этот раз в москве установили памятник советскому хоккеисту-вратарю, президенту Федерации хоккея россии Владиславу Третьяку.

Об этом сообщает daily.afisha.ru. Сообщается, что скульптуру установили в московском "Парке легенд" на "Автозаводской". Памятник доставили из Курганской области в качестве подарка Третьяку от ЗАО "Курганстальмост".

В соцсетях работу раскритиковали и сравнили с маньяком Джейсоном из фильма "Пятница 13-е", Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят". Вспомнили и знаменитый памятник Аленке из Нововоронежа. Примечательно, что самому Третьяку памятник понравился.

Статую Третьяку сравнили с маньяком Джейсоном

"Художник изобразил спортсмена‑хоккеиста в соответствии со своим восприятием мира. Могу сказать, что статуя — интересный пример скульптурного искусства. Очевидно, что образ навеян голкиперами 60–70‑х годов прошлого века, потому что экипировка из тех времен. Мне статуя вратаря понравилась. Убежден, что и болельщикам будет любопытно посмотреть на этот экспонат", — цитирует Третьяка Матч ТВ.

Ранее Третьяк заявил, что президент рф владимир путин научил россиян отжиматься. Недавно глава кремля сказал, что придумал Континентальную хоккейную лигу, после чего был высмеян в сети.