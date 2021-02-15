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Стала известна судьба пугающего памятника Алёнке в России

Стала известна судьба пугающего памятника Алёнке в России
18:01 Сегодня Телеграф

Скандально известный памятник  Алёнке, установленный в Нововоронеже, который демонтировали из-за его "красоты", продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей (около 990 тысяч гривен, - Авт.).

Об этом сообщает электронная торговая площадка АО "Российский аукционный дом".

В итоге памятник решили выставить на аукцион, который состоялся 15 февраля.

"Объект является предметом пространственно-изобразительного искусства под наименованием "Арт-объект "Аленушка". Объект расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Кулибина, д.15В, оф. 2. Материал изготовления объекта: металл. Дата изготовления объекта: 28.09.2020", - говорится в сообщении торговой площадки.

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Торги стартовали в понедельник, 15 февраля, причем начальная цена лота составила миллион рублей (около 380 тысяч гривен). В аукционе приняли участие четыре человека.

Лот забрал участник номер три, предложивший 2,6 миллиона рублей. Всего было сделано 33 ставки.

По данным Mash, памятник купила компания бизнесмена Евгения Хамина, и после демонтажа Алёнка никуда не денется - ее поставят в сити-парке "Град" города-спутника "Солнечный".

Напомним, монумент по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря. Местные жители попросили мэрию на странице во "ВКонтакте" не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Но были и те, кто оказался ценителем Алёнки, правда таковых оказалось намного меньше.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России хотели увековечить пугающий памятник Алёнке.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Россия, Памятники, Нововоронеж, памятник Аленке, Аленка.
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