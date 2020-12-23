Киевляне нашли ответ скандальному "зомби"-памятнику Алёнке в России

У жуткой Аленки из российского Нововоронежа нашли не менее жуткую "сестру" в Киеве.

Фотографией примечательного арт-объекта поделился Телеграм-канал "Киев без цензуры".

"Наш ответ Аленушке в Нововоронеже", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что вырезанная из дерева скульптура девочки расположена возле Дарницкого вокзала.

Как сообщалось ранее, вызвавший общественный резонанс российский арт-объект, посвященный мифическому персонажу Аленке, которая, согласно легенде, является основательницей села Новая Аленовка, был установлен 18 декабря.

Его установили в честь 250-летия села.

Однако после вспыхнувшего в обществе скандала статую стоимостью в миллион рублей (около 375 тысяч гривен) все же решили демонтировать.

Впрочем, позже стало известно, что скульптуру Аленки не станут уничтожать, а скорее всего отправят в музей.