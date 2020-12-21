В России после скандала сносят "зомби-памятник" Аленке

Власти Нововоронежа (Воронежская область, Россия), где недавно установили памятник Аленке, приняли решение демонтировать его из-за общественного резонанса, который он вызвал своим внешним видом.

Об этом сообщают "РИА Новости".

открытый в пятницу памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, сообщила РИА Новости замглавы администрации города Светлана Тулинова.

"Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта – одно из многочисленных мероприятий", - пишет издание.

Известно, что объект обошелся примерно в миллион рублей (более 375 тысяч гривен). Разработал арт-объект воронежский художник.

"После демонтажа пока он у нас будет на складе в благоустройстве, дальше будем думать куда и что", - уточнила замглавы администрации города Светлана Тулинова.

В сети тут же стали комментировать такое решение российских властей.

"Быстро они переобулись", "Из-за кошмаров местных жителей?", "Быстро сдались! А вдруг это памятник самой страшной Алёнке?! В каждом деле, главное как преподнести..", "На Красной площади поставьте", - пишут пользователи.

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