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Памятник тому, чего нет. В оккупированном "ЛНР" Луганске появился нелепый монумент (фото)

Памятник тому, чего нет. В оккупированном "ЛНР" Луганске появился нелепый монумент (фото)
00:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter - den_kazansky

9 ноября, в оккупированном боевиками Луганске установили памятник закону довольно странной формы.

Об этом рассказал известный украинский журналист Денис Казанский на своей странице в Твиттере.

"В Луганске установили памятник тому, чего там нет - закону. В соцсетях сию конструкцию уже называют "памятник яйцам"", - так он прокомментировал данное событие.

Пользователи в соцсети по разному отреагировали на такой объект культуры.

"Они уже внесли изменения в русском правописании и ввели твердый знак? "Самодержавие, православие, народность"? Осталось царя на трон и династию основать", иронично высказался пользователь под ником LulaLala.

Некоторые пользователи отмечали сходство памятника с гениталиями.

твит

твитер

Пользователь под ником Олеся прокомментировал это событие так: "Что похоронили, потому памятники и ставят".

твит комент

В целом пользователи негитивно и с иронией отреагировали на данный памятник.

коментарий

Стоит напомнить, что ранее несмотря на то, что центральный стадион "Шахтер" в Горловке был запущен, представители так называемой "ДНР" провели там местную "премьер-лигу".

Читайте также в материале "Телеграф": В оккупированном Луганске произошло ДТП, в котором погиб один из главарей НВФ "Батальон Призрак" Алексей Марков. 

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Луганск, Памятник.

Автор:

Телеграф
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