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В ДТП в Луганске разбился один из главарей боевиков "ЛНР" (Фото)

В ДТП в Луганске разбился один из главарей боевиков "ЛНР" (Фото)
21:41 Сегодня Телеграф Фото: dnews.dn.ua

В оккупированном Луганске произошло ДТП, в котором погиб один из главарей НВФ "Батальон Призрак" Алексей Марков. 

Данные о происшествии обнародовали местные жители в соцсетях, передает издание "Донецкие новости"

В одном из луганских пабликов сообщается, что ДТП произошло 23 октября в районе Городка. Там столкнулись легковушка, маршрутное такси и автомобиль с т.н. "полицейскими", последний в итоге перевернулся. 

У маршрутки незначительные повреждения, водитель легкового автомобиля получила легкие травмы. 

По данным из соцсетей, Марков находился в "полицейском" "УАЗике" и погиб в аварии, но оккупационные власти информацию пока никак не комментировали. 

Согласно информации портала "Миротворец", Алексей Марков (позывной Добрый) является гражданином России, родился в Омске, но проживает в Москве. 

Имел звание подполковника. 

Является заместителем комбрига "Призрак", участвовал в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также занимался вербовкой боевиков и поставками оружия. 

Напомним, в сети появилось сравнение Донбасса и Абхазии после того, как туда пришел "русский мир". 

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Все по теме:

ДТП, Луганск, Донбасс, Аварии, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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