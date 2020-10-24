В ДТП в Луганске разбился один из главарей боевиков "ЛНР" (Фото)

В оккупированном Луганске произошло ДТП, в котором погиб один из главарей НВФ "Батальон Призрак" Алексей Марков.

Данные о происшествии обнародовали местные жители в соцсетях, передает издание "Донецкие новости".

В одном из луганских пабликов сообщается, что ДТП произошло 23 октября в районе Городка. Там столкнулись легковушка, маршрутное такси и автомобиль с т.н. "полицейскими", последний в итоге перевернулся.

У маршрутки незначительные повреждения, водитель легкового автомобиля получила легкие травмы.

По данным из соцсетей, Марков находился в "полицейском" "УАЗике" и погиб в аварии, но оккупационные власти информацию пока никак не комментировали.

Согласно информации портала "Миротворец", Алексей Марков (позывной Добрый) является гражданином России, родился в Омске, но проживает в Москве.

Имел звание подполковника.

Является заместителем комбрига "Призрак", участвовал в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также занимался вербовкой боевиков и поставками оружия.

Напомним, в сети появилось сравнение Донбасса и Абхазии после того, как туда пришел "русский мир".