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В сети сравнили, как выглядят заводы на Донбассе и в Абхазии после прихода «русского мира»

В сети сравнили, как выглядят заводы на Донбассе и в Абхазии после прихода «русского мира»
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Пользователи сети сравнили фото машиностроительного завода в Ясиноватой на Донбассе, с фото НИИ чайной промышленности в поселке Ачгуара в Абхазии.

После прихода "русского мира" остались свои архитектурные отголоски. В сети сравнили заводы на Донбассе и в Абхазии.

Своим сравнением поделились в Телеграм-канале donetchanyn.

Появились две фотографии:

  • слева, фото разбитого здания машиностроительного завода в Ясиноватой на Донбассе,

  • справа, фото здания НИИ чайной промышленности в поселке Ачгуара в Абхазии. В годы грузино-абхазской войны предприятие пришло в негодность.

Сами фотографии были сделаны пару лет назад. Сейчас же завод в Ясиноватой выглядит вот так:

Стоит напомнить, что ранее журналистка Наталия Ищенко рассказала "Телеграфу", каким образом может быть возможно мирное возвращение Абхазии для Грузии.

Читайте также в материале "Телеграф": Сможет ли Украины отвоевать Донбасс и чем это может обернутся.

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Абхазия, Донбасс.

Автор:

Телеграф
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