Готова ли Украина воевать за Донбасс и чем это может обернуться

На протяжении шести лет звучат различные сценарии освобождения захваченных украинских территорий

Генерал, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос уверяет, что ВСУ готовы к отвоеванию оккупированных российскими боевиками территорий Донбасса и ждут соответствующего приказа президента Владимира Зеленского. При каком раскладе возможен сценарий силового освобождения ОРДЛО и каковы могут быть последствия? Ответы на эти вопросы искал «Телеграф».

Председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж считает силовой сценарий разрешения конфликта на Донбассе нереальным и крайне опасным.

«Такое развитие событий однозначно приведет к эскалации боевых действий, – подчеркивает генерал. – При этом Россия будет еще активнее поддерживать боевиков боеприпасами и вооружением, а также – своими специалистами и военными. К тому же, оккупанты получат повод для наступления на территории Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролируются украинским правительством».

Риторику в стиле «мы вернем свое силой» Николай Маломуж считает незрелой и провокационной.

«Нельзя допустить, чтобы это стало реальностью - вопреки отработке новых сценариев решения проблемы по Донбассу, – уверен он. – Причем сценарии эти должны быть связаны не только с теми или иными конфигурациями в рамках Минского процесса. Нужен поиск новых форматов, международного уровня, с подключением других мощных игроков, кроме Германии и Франции. Речь, к примеру, о Великобритании, США, Канаде. Важно понимать, что Украина может стать частью больших проектов касательно миропорядка. Решать глобальные проблемы остановки гонки вооружений, терроризма. Но для этого следует найти механизмы, с помощью которых можно охладить горячие точки. А среди них - Сирия, Афганистан, ряд других стран. И, к сожалению, Украина».

При этом, подчеркивает Николай Маломуж, механизмы урегулирования ситуации на Донбассе должна предлагать сама Украина. И эта «дорожная карта» должна учитывать интересы США, Европы, ряда других игроков. В том числе – РФ.

«Следует не обострять конфликт, не говорит о военных действиях, а искать взаимовыгодные форматы. Чтобы тем же США, ЕС, было выгодно недопушение конфронтации по линии РФ-НАТО. Конфронтации, в которую неминуемо втянут Украину. Но, безусловно, нашу «горячую точку» нужно охлаждать, учитывая, прежде всего, интересы Украины. А прямым противостоянием мы никаких задач не решим», – резюмирует генерал.

По мнению эксперта "Украинского института будущего" Игоря Тышкевича, теоретически силовой вариант освобождения ОРДЛО возможен. Но при условии, когда все другие варианты окажутся нецелесообразны. И когда военный, экономический, идеологический потенциал Украины в разы будет превышать потенциал ОРДЛО, подпитываемый РФ.

«Там сейчас все более-менее устойчиво, т.к. есть поддержка РФ. Если ОРДЛО воспринимать как формацию в вакууме, что нет других сил – это не проблема. Но ведь это не так. Кроме того, только представьте, какие потери может понести Украина, освобождая густонаселенные города? Огромное количество убитых и раненых – это, ко всему прочему, риски еще и политические», – отмечает эксперт.

Он также предлагает сравнить ситуацию с Нагорным Карабахом, где серьезно увязла огромная группировка азербайджанских войск. Имеющая значительное превосходство над Арменией.

«Нагорный Карабах получает военную и финансовую поддержку от Армении, которая по своему потенциалу намного слабее Азербайджана. Но при этом блицкриг не получается. В нашем случае фактор РФ существует куда более явно. И если она будет перекидывать сюда даже не регулярную армию, а наемников, быстрое освобождение Донбасса выглядит достаточно сложной задачей», – прогнозирует Игорь Тышкевич.

Плюс, отмечает он, быстрые военные операции возможны лишь при грамотной информационной политике.

«Те же операции НАТО. Сперва идет мощный информационный удар. Происходит демотивация, дезорганизация противника. Подается свой взгляд на происходящее. А теперь глянем, какие СМИ популярны даже на освобожденной территории Донбасса. Победили ли мы в информационной войне хоть тут?» - задается риторическим вопросом эксперт.

А потому, продолжает Игорь Тышкевич, даже без информационного фона от РФ силовая операция со стороны Украины столкнется с сопротивлением населения. Даже на подконтрольной правительству части Донбасса.

«Не потому что население плохое. А потому что мы не проводили всего эти годы должного информационного влияния, соответствующих информационных операций, – поясняет эксперт. – В общем, с точки зрения военной компоненты – всё надо прорабатывать, просчитывать. Исходя из множества факторов, включая силовое соотношение с так называемыми Армейскими корпусами (оккупационные войска на территории ОРДЛО), информационную составляющую, политическую и геополитическую, экономическую, российский фактор. И уже исходя из этого, можно что-то планировать. В том числе – военные операции».

Ранее генерал Кривонос заявлял, что в Украине нужно создать частные военные компании, работать в которых будут в том числе ветераны войны на Донбассе.