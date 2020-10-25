Деревья растут прямо из трибун: как играют в футбол на оккупированном Донбассе (видео)

Несмотря на то, что центральный стадион "Шахтер" в Горловке запущенный, представители так называемой "ДНР" проводят там местную "премьер-лигу".

Об этом рассказал известный украинский журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Футбол в молодой республике. Пустой, раздроченный стадион без скамеек, с кустами и деревьями, растущими прямо из трибун", - пишет он.

Футбол в молодой республике. Пустой, раздроченный стадион без скамеек, с кустами и деревьями, растущими прямо из трибун. В упорной борьбе "Донбасс" из Горловки уступил донецкому "Гвардейцу". Лига чемпионов сосет! pic.twitter.com/Ra9lf288F5 — Денис Казанський (@den_kazansky) October 24, 2020

Вот как проходит матч "премьер-лиги" оккупантов:

На видео и снимках четко видно, что поле находится в ужасном состоянии, трибуны заросшие и пустые.

В комментариях рассказали, что в 90-х на этом стадионе был вещевой рынок. Торговые палатки были прямо на беговых дорожках.

Кто-то пошутил, что "когда на стадионе был рынок, толку от него было больше".