Зомби-апокалипсис уже наступил? Российский памятник напугал и рассмешил сеть (фото)

В пятницу, 18 декабря, в Нововоронеже (Воронежская область, Россия) открыли памятник Алёнке, которая, по легенде, является основательницей села Новая Аленовка.

Об этом сообщают местные СМИ.

Арт-объект установили к 250-летию села. Памятник высотой два метра сделан из металлоконструкций с элементами художественной ковки. Все бы ничего, если бы не внешний вид Аленки-памятника, внешность которой явно далека от писаной красоты Аленушки из сказки.

И действительно, внешний вид героини оставляет желать лучшего и напоминает не добрую Аленушку, а ведьму из фильма ужасов.

і це не фейк pic.twitter.com/7i1CwSswrN

— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) December 19, 2020

В сети также заметили этот факт.

"Дочь Элиса Купера?", "Свят, свят, свят", "Навка?, "Зомби уже близко", "Передоз", "Твое лицо, когда осознала, что живешь в РФ", - пишут в комментариях пользователи.

Как сообщал "Телеграф", ранее в оккупированном Луганске появился нелепый монумент.