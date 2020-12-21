В России хотят увековечить пугающий памятник Алёнке

Памятник Алёнке, который снесли в понедельник, 21 декабря, в Нововоронеже, не планируют уничтожать.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Mash".

Известно, что объект обошелся примерно в миллион рублей (более 375 тысяч гривен). Разработал арт-объект воронежский художник и архитектор Александр Шилин. После скандала, который возник из-за внешнего вида памятника, его снесли и собирались отправить на хранение на склад.

"Сначала поговаривали, что ее расплавят. Но сейчас за женщину стали активно вступаться — предлагают перенести ее в музей", - уточнили в Telegram-канале.

Напомним, арт-объект установили к 250-летию села. Памятник высотой два метра сделан из металлоконструкций с элементами художественной ковки. Все бы ничего, если бы не внешний вид Аленки, внешность которой явно далека от писаной красоты Аленушки из сказки.