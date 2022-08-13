"путин научил россиян отжиматься": российский чиновник поразил отборной лестью

В сети лишь высмеяли очередного российского чиновника-подхалима

Подхалимство в россии набирает обороты. До президентства владимира путина российские мальчишки не могли отжаться в армии.

Таким мнением поделился президент Федерации хоккея россии (ФХР) Владислав Третьяк во время визита в Брянскую область, передает bryansktoday. Он также отметил, что российский спорт выйдет более сильным из международной изоляции, связанной с широкомасштабным вторжением рф в Украину.

"В 90-е годы у нас все спортивные объекты позакрывались. Мальчишки приходили в армию и отжаться не могли… Благодаря путину все вернулось. Сегодня мы спорт вернули. И мы сегодня действительно настоящая спортивная держава!

Да, мы сегодня переживаем такой трудный путь, но мы пройдем его и выйдем, я думаю, еще сильнее", — заявил Третьяк.

В сети высмеяли слова Третьяка.

Ранее президент рф заявил, что придумал чемпионат россии по хоккею — КХЛ (Континентальная хоккейная лига).

Напомним, недавно в сети высмеяли выступления путина в Ночной хоккейной лиге, где известные в прошлом хоккеисты "раздвигают ноги" перед главой кремля. К слову, эту лигу тоже придумал президент рф…