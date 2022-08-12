"путин спас фигурное катание": российский чиновник повеселил сеть

В рф связали успехи в фигурном катании с путиным

Президент россии владимир путин, который в 2022 году побоялся встать на коньки, спас российское фигурное катание в 2007 году.

Таким мнением поделился почетный президент Федерации фигурного катания россии (ФФКР) Валентин Писеев, которого 12 августа путин наградил орденом Александра Невского, передает Р-Спорт. В сети лишь высмеяли российского чиновника.

"Хочу сказать слова благодарности владимиру владимировичу за то, что в 2007 году он помог фигурному катанию. Тогда я искал спонсоров и подошел к владимиру владимировичу, объяснил ситуацию. Он пригласил (Владимира) Кожина и сказал: "Вы что, не можете помочь? Они просят копейки". Эта ситуация привела к тому, что наши фигуристы являются лидерами во всем мире", — заявил Писеев.

В сети высмеяли слова чиновника, отметив, что путин не имеет никакого отношения к успехам российских фигуристов. К слову, последние из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой могут потерять золотую медаль ОИ в Пекине в командном первенстве. При этом россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова выиграли "золото" и "серебро" на последней Олимпиаде.

В сети высмеясли слова Валентина Писеева, который заявил, что владимир путин спас фигурное катание в рф

Ранее сообщалось, что в США выразили недовольство тем, что путин проявляет интерес к Валиевой. Президента рф заподозрили в ухаживании за молодой фигуристкой.