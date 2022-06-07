Жена Пескова нашла след США в "антироссийском" решении в фигурном катании

Навка считает новое правило в фигурном катании антироссийским

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая недавно попала в санкционный список ЕС, прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.

Соответствующее интервью Навки, которая является женой пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова, доступно на сайте "СЭ". Супруга Пескова считает, что таким образом страны Запада хотят избавиться от конкуренции с юными российскими фигуристами.

Навка уверена, что если бы у американцев было сильное поколение 15-летних спортсменов, то данное решение не приняли бы.

"Конечно, это все из-за наших девочек. Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы. Это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, это убирает возможность травм и не калечит детскую психику, а с другой стороны, забирает шанс у девочек стать олимпийскими чемпионками", – считает Навка.

В сети нашли, что ответить Навке:

Отметим, в ISU считают, что юным фигуристкам из-за стресса тяжело переносить психологическое давление на взрослых соревнованиях, и потому подняли возрастной ценз. В рф многие называют это решение "антироссийским" из-за обилия сильных отечественных спортсменов в этой возрастной группе. В любом случае российские фигуристы отстранены от соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Напомним, в рф поднятие возрастного ценза в фигурном катании называли заговором Запада.

Ранее сообщалось, что известного путинского фигуриста Плющенко "кинули" на десятки миллионов.