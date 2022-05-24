Звездная семья стала жертвой мошенников в рф

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, сообщила, что их семья стала жертвой мошенников.

Соответствующий пост Яна опубликовала на своем telegram-канале.

По словам Рудковской, они с мужем планировали расширять "школу Плющенко", путем добавления пристройки с новыми спортзалами и помещениями для воспитанников. Из-за "спецоперации" застройщик попросил у Рудковской деньги наличными, и та передала ему сумму в размере 31 млн рублей (около 1,6 млн грн). Затем прораб скрылся, однако Рудковская его нашла и написала заявление в полицию. Яна также заявила, что "мошенник" хотел отсидеться в "украинском окопе".

"Хочу предостеречь давать деньги наличные залетным строителям! Воспользовавшись ситуацией, связанной со спецоперацией, выманил наличные деньги (31 миллион честно заработанных рублей, после уплаты налогов) на доверии на строительство наших объектов под предлогом, что нужны средства на материалы, а банки плохо работают. Итог: нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа. Мною написано заявление по факту мошенничества в особо крупных размерах! Полиция ведет расследование", — написала Рудковская.

Отметим, Плющенко поддержал действия российских властей в Украине.

"Все хотят мира, и я этого хочу! Я очень надеюсь, что все закончится как можно скорее и переговоры принесут свои плоды. Я верю нашему президенту!" — писал в Instagram Плющенко в марте 2022 года.

Напомним, в рф считают, что Запад хочет избавить мир о талантливых росссийских фигуристок.

Ранее сообщалось, что в США недовольны близостью президента рф владимира путина с Камилой Валиевой.