В рф заявили о заговоре Запада против российского фигурного катания

В россии считают, что их талантливых спортсменок хотят просто убрать

Против российского фигурного катания, обласканного президентом рф владимиром путиным, идет атака со стороны Запада.

Об этом заявил президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев, передает Матч ТВ.

Лайшев прокомментировал потенциальный ввод международным союзом конькобежцев (ISU) возрастного ценза в фигурном катании (до 17 лет). По его мнению, таким образом международная организация хочет убрать талантливых российских спортсменок. ISU подчеркивала, что хочет ввести возрастные ограничения, чтобы совсем юные спортсменки не попадали на взрослые соревнования во избежание психологических проблем. К примеру, 17-летняя российская фигуристка Александра Трусова начала истерить на Олимпиаде в Пекине из-за второго места, а 15-летняя Камила Валиева в качестве фаворитки столкнулась с допинг-скандалом на Играх и, возможно, из-за давления не сумела попасть даже в тройку лучших в одиночном катании.

"Хотят поднять возрастной ценз, чтобы любыми путями убрать талант, спорт, результаты. Что еще ожидать от Запада? Тем наш облик выглядит чище и достойнее. Для нас все это неудивительно, тем азартнее будем соревноваться против них. Если возрастной ценз все-таки поднимут, мы все равно победим!" – заявил Лайшев.

Добавим, что российские фигуристы отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

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