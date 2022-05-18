Российскую фигуристку решили вычеркнуть из истории в рф из-за желания выступать за Канаду

Спортсменка хочет соревноваться под флагом Канады

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы рф Ирина Роднина, которая недавно высмеяла российский футбол, сделала вид, что не знает о существовании фигуристки Натальи Забияко, которая хочет выступать за Канаду.

Соответствующий комментарий Родниной доступен на сайте "Чемпионат".

Роднина, когда ее спросили о смене спортивного гражданства Забияко, сделала вид, что такой спортсменки не существует. А медаль Натальи ("серебро" на олимпийском командном турнире) Ирина считает "утешением".

"А кто это такая? Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях? Я знаю многих призеров Олимпиад, но серебряная медаль в командных соревнованиях – это утешение. Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от ее перехода все равно, у нас есть много более именитых спортсменов", – заявила Роднина.

Добавим, что в сети назвали слова Родниной хамскими.

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