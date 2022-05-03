Путинская фигуристка объяснила россиянам, почему футбольный бан от УЕФА - это хорошо

Бывшая спортсменка считает, что россияне лишь позорились там

Бывшая фигуристка, депутат Госдумы рф Ирина Роднина после решения УЕФА по поводу российских клубов считает бан отечественных команд и сборных на международном уровне чем-то хорошим.

Об этом она рассказала в комментарии для РБ Спорт.

Роднина считает, что российские футболисты только позорят свою страну, а бан в еврокубках теперь позволит избежать этого позора.

"Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне", — заявила Роднина.

Депутат поведала, что в рф есть виды спорта, где российские спортсмены традиционно сильны на международном уровне из-за качественной подготовки и тренерскому составу, а в футболе рф неконкурентоспособна, "ведь везде побеждать невозможно".

Справка: Ирина Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка (парное катание), депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии "Единая Россия". Член Высшего совета партии "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что путин сделал неформальный подарок юной фигуристке.

Напомним, российский комментатор считает, что его страна находится под жестким излучением.