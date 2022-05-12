Укр

"Положил глаз на Валиеву": путин внезапно вступился за фигуристов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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владимир путин и Камила Валиева Новость обновлена 12 мая 2022, 19:48
владимир путин и Камила Валиева

Диктатор вдруг вспомнил про монополию хоккеистов на лед

Президент рф владимир путин, который недавно подарил юной фигуристке Камиле Валиевой платок, считает, что монополия хоккеистов на лед может закончиться из-за отсутствия результатов последних на международных соревнованиях.

Об этом Путин сказал на заседании попечительского совета "Талант и успех" после слов президента Федерация фигурного катания россии Александра Горшкова и его просьбы, чтобы у фигуристов в будущем появилась своя ледовая арена, передает rsport.

путин, который любит играть в хоккей, может в будущем приказать перепрофилировать ледовые арены под нужды фигуристов (в первую очередь). Российские хоккеисты уже долгое время не приносят золотые медали и не радуют диктатора.

"Монополия хоккея на лед должна отражаться в результатах наших спортсменов", – заявил президент РФ, передает rsport.

В сети предположили, что данные слова путин произнес после беседы с Валиевой, которая явно приглянулась кровавому диктатору.

В сети высмеяли заявление путина про монополию хоккеистов на лед
В сети высмеяли заявление путина про монополию хоккеистов на лед

Ранее сообщалось, что в США недовольны связью путина с Валиевой.

Напомним, путинский шахматист Карякин не понимает, почему не него давит Запад.

Теги:
#Хоккей #Владимир Путин #Фигурное катание