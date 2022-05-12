"Положил глаз на Валиеву": путин внезапно вступился за фигуристов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 81
Диктатор вдруг вспомнил про монополию хоккеистов на лед
Президент рф владимир путин, который недавно подарил юной фигуристке Камиле Валиевой платок, считает, что монополия хоккеистов на лед может закончиться из-за отсутствия результатов последних на международных соревнованиях.
Об этом Путин сказал на заседании попечительского совета "Талант и успех" после слов президента Федерация фигурного катания россии Александра Горшкова и его просьбы, чтобы у фигуристов в будущем появилась своя ледовая арена, передает rsport.
путин, который любит играть в хоккей, может в будущем приказать перепрофилировать ледовые арены под нужды фигуристов (в первую очередь). Российские хоккеисты уже долгое время не приносят золотые медали и не радуют диктатора.
"Монополия хоккея на лед должна отражаться в результатах наших спортсменов", – заявил президент РФ, передает rsport.
В сети предположили, что данные слова путин произнес после беседы с Валиевой, которая явно приглянулась кровавому диктатору.
Ранее сообщалось, что в США недовольны связью путина с Валиевой.
Напомним, путинский шахматист Карякин не понимает, почему не него давит Запад.