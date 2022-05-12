"Поклав око на Валієву": путін раптово заступився за фігуристів

Диктатор раптом згадав про монополію хокеїстів на лід

Президент росії володимир путін, який нещодавно подарував юній фігуристці Камілі Валієвій платок, вважає, що монополія хокеїстів на лід може закінчитися через відсутність результатів останніх на міжнародних змаганнях.

Про це путін сказав на засіданні опікунської ради "Талант та успіх" після слів президента Федерація фігурного катання росії Олександра Горшкова та його прохання, щоб у фігуристів у майбутньому з’явилася своя льодова арена, передає rsport.

Путін, який любить грати в хокей, може в майбутньому наказати перепрофілювати льодові арени під потреби фігуристів (насамперед). Російські хокеїсти вже довгий час не приносять золоті медалі й не тішать диктатора.

"Монополія хокею на лід має відображатися у результатах наших спортсменів", — заявив президент рф, передає rsport.

У мережі припустили, що ці слова путін сказав після розмови з Валієвою, яка явно сподобалася кривавому диктатору.

У мережі висміяли заяву путіна про монополію хокеїстів на лід

Раніше повідомлялося, що в США незадоволені зв’язком путіна з Валієвою.

Нагадаємо, путінський шахіст Карякін не розуміє, чому не на нього тисне Захід.