"Геббельс теж підтримував свою країну": путінському шахісту дісталося через парад перемоги

Гросмейстер підтримує кривавого диктатора володимира путіна

Російський гросмейстер Сергій Карякін, якого усунули від міжнародних змагань через підтримку війни в Україні, розповів, що його критикують через відвідини параду перемоги на Червоній площі 9 травня.

Відповідний коментар шахіста доступний на Матч ТБ.

Карякін розповів, що після відвідування параду західні ЗМІ почали чинити тиск на нього, але він "нічого поганого не робить". Сергій вважає, що просто підтримує свою країну, а реакція Заходу неадекватна.

"Щодо свята [Дня Перемоги], то з усіх боків я відчуваю тиск, особливо західного світу. Я сидів на трибунах, дивився Парад Перемоги із задоволенням, зробив кілька фотографій, виклав. Наступного дня у норвезькій пресі з’явилася стаття про те, що Сергій Карякін спочатку написав листа Путіну, потім сидів на параді Перемоги, чи це нормально для спортсмена… У такому дусі… Хоча це патріотичні речі, це наша країна, це наша історія… І що тут такого, що ми її підтримуємо? повинні підтримувати. Тому тиск безпрецедентний. І зовсім не по ділу", – сказав Карякін.

У мережі відзначили, що Йозеф Геббельс, один із найближчих сподвижників та вірних послідовників Адольфа Гітлера, також просто підтримував свою країну.

У мережі розкритикували позицію шахіста Сергія Карякіна

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Раніше Карякін заявив, що росію утискають просто так.

Нагадаємо, Карякін хотів довести, що його усунули від змагань з політичних мотивів, однак у Міжнародній федерації шахів (ФІДЕ) йому красиво заткнули рота.